Das Bestattungsunternehmen "My Way" eröffnet neue Räume und bietet Einblicke in aktuelle Trends der Bestattungskultur. Persönliche Beratung und moderne Beisetzungsformen stehen im Fokus.

Bad Dürrenberg/MZ. - „Zu oft ist der Tod ein Tabu-Thema in den Familien“, erläutert Mario Kießling, Inhaber des Bestattungshauses „My Way“. Aber da das Leben nun mal mit dem Tod ende, bedarf es in diesem Falle einiger Dinge, die sich in den neuen Bad Dürrenberger Geschäftsräumen betrachten lassen: Urnen, Bestattungswäsche und Särge werden in hellem und sachlichem Ambiente präsentiert. „Die Hinterbliebenen sollen sich geborgen fühlen und das Vertrauen haben, dass wir sorgsam mit ihren Liebsten umgehen“, erklärt der Chef des Hauses, der drei Angestellte und eine Aushilfe beschäftigt.