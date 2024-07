In Merseburg haben am Wochenende Mülltonnen gebrannt. Im benachbarten Halle gibt es gerade eine Brandserie in Halle-Neustadt. Dort musste die Feuerwehr mehrfach zum Löschen ausrücken.

Merseburg/MZ. - Durch bislang unbekannte Täter sind in Merseburg vier Mülltonnen an mehreren Tatorten in Brand gesetzt worden. Brände hat es in der Sixtistraße, im Bürgergarten und in der Breiten Straße gegeben. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr vor Ort. Die Kripo ermittelt in jedem einzelnen Fall. Zusammenhänge werden geprüft, heißt es. Die Tatzeit war am Samstag gegen 14 Uhr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich im Revier Saalekreis, Tel. 03461/4460, zu melden.