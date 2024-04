Ein schwerer Wohnhausbrand in Stöbnitz fordert ein Todesopfer. Die Polizei bestätigt, dass der 52-jährige Mann, der bei dem Feuer im März reanimiert werden musste, in der Klinik verstorben ist.

Mücheln/MZ - Der 52-Jährige, der nach dem Wohnhausbrand am 24. März im Müchelner Ortsteil Stöbnitz reanimiert werden musste und schwer verletzt in eine Spezialklinik nach Halle gebracht wurde, erlag dort am Donnerstagabend seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach werde nun in der kommenden Woche eine gerichtlich angeordnete Sektion durchgeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, heißt es.

In der Nacht zum 24. März 2024 ist am Geiseltalsee in Mücheln im Saalekreis ein Wohnhaus abgebrannt. (Bericht/Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Die Brandursachenermittler der Kripo vermuten, dass die Ursache des Feuers mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt einer Waschmaschine ausgelöst wurde, teilte Staatsanwältin Katrin Dörfel der MZ mit.

Bei dem Brand am 24. März stand gegen 1.15 Uhr ein Reihenhaus in der Lindenstraße in Stöbnitz in Flammen. Der Dachstuhl stand vollständig in Brand und es kam zu starker Rauchentwicklung. Das Haus brannte vollständig aus und auch an den benachbarten Reihenhäusern enstand Schaden, teilt die Polizei mit. Der Schaden am Haus werde auf eine sechsstellige Summe geschätzt.