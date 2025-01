Der Kreisverkehr in Mücheln muss für die Erneuerung der Regenwasserleitung der Ernst-Thälmann-Straße ab Februar bis etwa Ostern voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt von Neubiendorf her über den Eptinger Rain und von Schmirma her über die Schnellrodaer Straße.

(Foto: Katrin Sieler)