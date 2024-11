Leuna/MZ. - Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Drehorgel-Mucky, eine Frohnatur, wie sie im Buche steht und immer mit einem lustigen Spruch auf den Lippen, hat ausgerechnet am 11.11. Geburtstag. Dieses Jahr ist es zudem ein ganz besonderer. Hans-Joachim Bunk, so sein richtiger Name, wird 80 Jahre alt. Sein Kommentar? „Ein Narr war ich immer, ein Prinz nie.“

