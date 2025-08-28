Steffen Warias aus Braunsbedra überzeugt seine Kundschaft im Restaurant besonders mit Überraschungsmenüs und mehreren Gängen und geht damit andere Wege.

Braunsbedra/MZ. - Mit Überraschungsmenüs am Freitag und Samstag zieht Steffen Warias zahlreiche Gäste aus nah und fern in sein gleichnamiges Restaurant und Hotel nach Braunsbedra. Durch seine langjährigen Erfahrungen in der Branche und den Wunsch nach frischer Küche geht Steffen Warias nun andere Wege und findet die perfekte Balance. Er ist erneut im Michelin Guide für exzellente Küche aufgeführt, welcher Maßstab und Anerkennung für die besten Restaurants ist.