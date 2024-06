Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/Mz. - Aus der Mode sollen sie in diesem Jahr nicht wegzudenken sein und nun erobern sie in Scharen die Landesgartenschau: die Rosen. Bisher waren die facettenreichen Blumen an der Blumenhalle, vor dem Palmen- und Vogelhaus und auf dem Areal oberhalb des Kohlebahntunnels vertreten. Nun wurde der Stellenwert der Königin der Blumen aufgewertet. Im Rosenmonat Juni bestimmt die „Hoheit“ Teile des Veranstaltungsprogramms und zog in die Blumenhalle und in den Eingangsbereich des Palmen- und Vogelhauses ein.