Laga 2024 in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/Mz. - Am Rande des Kurparks zieht ein üppig bewachsenes und buntes Areal mit Blüten, Kräutern und Gemüsepflanzen die Blicke auf sich. Es ist das Reich von Gärtner Straube auf der Landesgartenschau. Die Laga GmbH habe dem Bad Dürrenberger die Fläche zur Verfügung gestellt und bei der Gestaltung weitestgehend freie Hand gelassen. Lediglich das Thema „Gemüse“ sollte sich in der Nutzung widerspiegeln. Der gelernte Florist entschied sich für die Erschließung unter dem Motto „Mischkultur“. Bis zur Eröffnung blieben drei Monate, als sein Betrieb die Aufgabe übernahm. Die ganze Familie packte an. „Es war eine Herausforderung.“