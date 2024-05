Einzigartiger Fund in Sachsen-Anhalt Haseloff besucht entdeckten 1.000 Jahre alten Bischofspalast in Merseburg

Archäologen entdeckten im Keller der Martinikurie in Merseburg einen 1.000 Jahre alter Vorgängerbau. Der Fund ist einzigartig in Sachsen-Anhalt. Das lockt auch Ministerpräsident Reiner Haseloff an.