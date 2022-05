Mieter in Merseburg sollen ab 2022 die Sperrmüllabholung selber organisieren

Merseburg/MZ - Die Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“ Merseburg organisiert in ihrem gesamten Bestand der mehr als 1.750 Wohnungen ab 2022 die Sperrmüllentsorgung neu. Die bisher zweimal jährlich angebotenen Abfuhrtermine, die oftmals für komplette Straßenzüge galten, entfallen. Stattdessen soll jeder Mieter die Abholung selber organisieren, was entweder über die Abrufkarte des Entsorgungskalenders geht oder auf der Internetseite des Saalekreises beantragt werden kann. Alle Betroffenen werden darüber mit Flyern informiert, die sie seit dieser Woche in ihren Briefkästen finden. Dazu kommen Aushänge in den Hausfluren.

