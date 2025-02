Merseburg will seinen Touristinfo modernisieren. Dafür muss das Team erstmal ins Exil umziehen. Nicht nur für die Zwischenzeit gibt es vor dem alten Rathaus nun aber einen neuen Anlaufpunkt für Merseburger und Gäste.

Merseburg/MZ. - Ein interaktiver Stadtplan, wichtige Informationen zu den Merseburger Sehenswürdigkeiten und direkten Zugriff auf den Veranstaltungskalender: Als das soll ein neuer Infoterminal bieten, den die Stadt am Mittwoch offiziell vor der Touristinformation neben dem alten Rathaus in Betrieb nahm. Über einen Touchscreen können sich Merseburger und ihre Gäste per Fingerdruck durch das Angebot bewegen.