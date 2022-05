Merseburgs OB Jens Bühligen ist zurück an der Arbeit

Merseburg/MZ - Jens Bühligen lässt sich beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Stadtrat nichts anmerken. Routiniert eröffnet er am Dienstagabend die 18. Sitzung des städtischen Bauausschusses. Eine Anmerkung zum fehlenden Protokoll, eine weitere zur Tagesordnung, keine zu den Geschehnissen der vergangenen Wochen, in denen ein tiefer Graben zwischen CDU-Oberbürgermeister und großen Teilen des Rates aufgebrochen war.

Am Dienstagmorgen kehrt Bühligen ins Rathaus zurück. Sechs Wochen, nachdem der Stadtrat ihm die Führung der Dienstgeschäfte untersagt hat. „Die ersten Stunden waren volles Programm“, berichtet der Stadtchef am Mittag. Eine Dienstberatung mit den Amtsleitern habe es nicht gegeben, auch kein Treffen mit seinem Stellvertreter Bellay Gatzlaff oder Vertretern des Rates. Dafür verlässt sein derzeitiger Referent und späterer Nachfolger, Sebastian Müller-Bahr (CDU), am Morgen gerade das Büro. Müller-Bahr sagt, er hoffe, dass nun Ruhe einkehre im Rathaus und man zur Sacharbeit zurückkehren könne.

Gibt es ein Disziplinarverfahren gegen Gatzlaff?

In sieben Wochen übernimmt Müller-Bahr offiziell von Bühligen. Der Noch-OB nennt die Übergabe der Dienstgeschäfte als Hauptaufgabe für die verbleibenden Wochen im Amt. Beim Thema Trinkwasser sei ebenso noch einiges zu regeln. Auch in der Causa Gatzlaff? Der Zwist mit seinem Stellvertreter war letztlich ein Hauptargument der Räte für die Beurlaubung. Bühligen wiederum hatte Anfang April schwere Vorwürfe gegen den Bürgermeister erhoben, die aus seiner Sicht in einem Disziplinarverfahren münden müssten. Doch zu dem kam es bisher nicht, weil Bühligen nicht ins Rathaus durfte. Holt er diesen Schritt nun nach? Bühligen lässt sich nicht in die Karten gucken.

Dafür kann sich Bühligen am Dienstag die Begründung des Verwaltungsgerichts zu seiner erfolgreichen Klage gegen die Ratsbeschlüsse zu Gemüte führen, die ihm den Weg zurück ebnete. Für den Stadtrat liest sich der Gerichtstext wie eine Klatsche. So sehen die Richter die beiden gegen Bühligen erlassenen Verfügungen schon aus formellen Gründen als unzulässig an. Bei der Sitzung am 7. April seien Ladungsfristen nicht eingehalten worden. Bei der Sitzung am 21. April, monieren die Richter, dass die Beratung vom 7. April nicht wiederholt wurde, damals nicht anwesende Stadträte also nicht hinreichend informiert gewesen seien.

Falsches Instrument zum Streit schlichten

Aber auch inhaltlich zerpflücken die Richter die Ratsbeschlüsse. So sei ein Verbot der Dienstgeschäfte nur möglich, wenn undenkbar erscheint, dass der OB weiterhin dienstlich tätig wird. Die gegen Bühligen erhobenen Vorwürfe seien nicht so schwerwiegend. Auch das angeführte gestörte Vertrauensverhältnis zwischen OB und Bürgermeister sei kein ausreichendes Argument. „Das beamtenrechtliche Instrument des Verbots der Führung der Amtsgeschäfte darf nicht als Instrument gebraucht werden, um Streitigkeiten innerhalb der Verwaltung zu beenden.“

Die Richter stärken Bühligen zudem im Streit mit Gatzlaff, um die vom Bürgermeister verhängte vorläufige Haushaltssperre, den Rücken. Dieser habe damit womöglich seine Kompetenzen überschritten, „jedenfalls aber gegenüber seinem Vorgesetzten illoyal gehandelt.“ Der OB habe keine Informationspflicht gegenüber dem Bürgermeister.

Bühligen sieht keine Chance auf Geschäftsführerposten

Einigen Stadträten stößt die Gerichtsentscheidung aus Halle übel auf. „Ich muss sie akzeptieren, kann sie aber nicht nachvollziehen“, sagt etwa Linken-Fraktionchef Michael Finger. Das Gericht sei auf einige Argumente nicht eingegangen. Sollte der OB nun eine Disziplinarverfahren gegen Gatzlaff einleiten, wäre das eine Farce, so Finger: „Wenn die Vorwürfe so gravierend wären, hätte er längst handeln müssen.“

Auch Marcus Turré (SPD) hadert: Zu behaupten, die Räte seien bei der Sitzung am 21. April nicht ausreichend informiert gewesen, sei abenteuerlich. Schließlich habe es über die Beschlüsse vom 7. April ausführliche Berichte gegeben. Rechtliche Schritte gegen die Entscheidung hält er nicht für nötig. „Wichtig ist aber, dass Herr Bühligen auf keinen Geschäftsführerposten berufen wird.“ ursprünglich sollte Bühligen nach Dienstende die Führung der Gebäudewirtschaft und der städtischen Tochter für die künftige Trinkwasserversorgung übernehmen. Diese Entscheidung widerrief der Rat im April ebenfalls . Die Gerichtsentscheidung betrifft diesen Schritt nicht. Bühligen hat die Posten nach eigenen Angaben mittlerweile abgeschrieben.