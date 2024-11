Nach dieser Andacht im Dom am 23. Oktober 1989 gab es die erste Montagsdemo in Merseburg.

Merseburg/MZ. - „Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich nehme jetzt meine Kerze und gehe damit auf die Straße. Wer will, kann mir ja folgen“, sagte der damalige Kreisjugendpfarrer Lothar König an jenem 23. Oktober 1989 nach der Andacht im Dom, der so voll war wie selten.