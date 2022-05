Merseburger Planetarium plant seine Vorstellungen für 2022

Merseburg/MZ - In einer lauen Sommernacht im Freien sitzen und die Sterne beobachten – wer hat das nicht schon mal gemacht. Nur wird es heutzutage aufgrund der Lichtverschmutzung immer schwieriger, fast unmöglich, einen klaren Sternenhimmel zu sehen. Vor allem Stadtbewohner haben es oft schwer, einen dunklen Ort zu finden. Wer dennoch Lust hat, den Sternenhimmel in seiner vollen Pracht zu sehen, kann das im Planetarium in Merseburg machen. „Wir haben hier sehr moderne Technik und können sowohl den aktuellen Sternenhimmel als auch digital erstellte Projektionen zeigen“, erklärt Mechthild Meinike, Vorsitzende des Vereins Sternfreunde Planetarium Merseburg. Auf den 100 Quadratmetern Kuppelfläche lässt sich so einiges machen. Und so steht auch 2022 vieles auf der Agenda.