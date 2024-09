„Winter und Schnee sind meine Malzeit", erklärt Peter Loose, wann er am liebsten Landschaften festhält.

Merseburg/MZ. - „Vielleicht machen sich die Leute jetzt Gedanken, was eine ,Raumlandschaft’ ist“, scherzt Peter Loose. Denn „Raumlandschaften, Landschaftsträume“ heißt die Schau des Merseburger Künstlers, die ab 10. September für zwei Monate im Tiefen Keller zu sehen sein wird. „Der Titel ist ein Druckfehler. Eigentlich sollte es ,Traumlandschaften’ heißen.“ Doch als die falsch betitelten Flyer aus der Druckerei zurückkamen, beließ es Loose bei der Variation.

Der 75-Jährige nimmt es gelassen. Er war zwar, wie er erklärt, nie professioneller Künstler gewesen, aber der gelernte Dekorationsmaler malt auch künstlerisch schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Bereits 1971 wurde er Mitglied im Malzirkel der Buna-Werke. Viele Ausstellungen hat er seither mit seinen Bildern bestritten – im Tiefen Keller, in der cCe-Galerie, in Halle.

Hohe Produktivität

Das Material geht Loose nicht aus. 60 Bilder und Grafiken hängen in der neuen Schau im Tiefen Keller. „Die ältesten Werke sind von 2022, die jüngsten aus diesem Jahr“, erklärt er. Ein Schnellmaler sei er dennoch nicht. Zwar gehe die Umsetzung eines Bildes, wenn er sich vorher mit dem Motiv befasst habe, bisweilen schnell von der Hand, aber das sei nicht immer so. „Manchmal male ich aber auch ein halbes Jahr an einem Bild, natürlich nicht durchgängig. Man legt es dann weg und hat irgendwann wieder eine Idee.“

Es gehe ihm vor allem um Stimmungen, sagt der Künstler. Briest

Auch wenn viele seiner Werke auf den flüchtigen Fernblick mit Fotografien zu verwechseln sind, sagt Loose, komme es ihm nicht auf detailgetreue Wiedergabe der Realität an. „Man sollte es erkennen, aber ich lege mehr Wert auf Stimmungen.“ Stimmungen in der Natur. Denn neben ein paar Stillleben besteht die Schau vor allem aus menschenleeren Landschaften. Stränden, Wäldern, vielfach auch Ansichten seiner Heimatstadt Merseburg.

Immer wieder Schnee

„Meine Leidenschaft sind Landschaften“, erklärt der Künstler. „Früher habe ich meine Urlaubsreisen so abgestimmt, dass ich neue Motive hatte.“ Ob er nach China, Chile oder Kanada reiste, danach entstanden aus seinen Skizzen und Fotografien Bilderzyklen über die Ziele. Seit Corona reise er allerdings nicht mehr so viel, berichtet Loose. „Deshalb sind nun mehr Motive hier aus der Region dabei. In der Aue habe ich allerdings schon immer gern gemalt“, sagt er und zeigt zwei Bilder einer Landschaft im Nebel.

Ein anderes wiederkehrendes Motiv ist Schnee. Gerade die Darstellungen des Merseburger Schlosses und der Hohen Brücke sind unverkennbar im Winter entstanden. „Ich bin ein bisschen schneeverrückt. Winter und Schnee, das ist meine Malzeit.“

Die Hohe Brücke bei Mersburg Briest

Die entstandenen Werke haben in der Schau neben der Beschreibung auch einen Preis vermerkt. „Das ist alles zum Verkauf“, erklärt Loose. Meist finde er bei Ausstellungen für vier, fünf Werke einen Abnehmer. Er ist damit zufrieden. Ich bin auch nicht traurig, wenn ich die Bilder wieder mit nach Hause nehmen kann. „Ich hatte das Glück, dass ich nie von der Kunst leben musste. Das ist schwierig.“ So kann die Malerei bleiben, was sie für Loose immer war. Eine Leidenschaft.

Die Vernissage findet am Dienstag, 10. September, um 19 Uhr statt.