Der Merseburger Gerd-Gunther Madry unterstützt erneut die Krebsforschung an der Universitätsklinik Leipzig mit einer Spende. Wie es dazu kam.

Merseburg/MZ. - Die Bilder von Gerd-Gunther Madry sind wild und bunt, und mit seinen Werken hat der promovierte Apotheker schon oft Gutes getan. Jetzt hat er erneut eine Spende an den Verein „Zusammen gegen den Krebs“ übergeben können – 1.090 Euro aus dem Verkauf eines von ihm auf eigene Kosten aufgelegten Katalogs unter dem Titel „Aktuelle malerische Impressionen“, der unter anderem in der Buchhandlung Stollberg verkauft wurde. „Den Verein zu unterstützen, liegt mir sehr am Herzen“, sagt er.