Glaconchemie produziert in Merseburg Glycerin für die Pharmazie und die Lebensmittelchemie. Eigentlich. Denn seit einem Brand im Dezember stehen die Anlagen still. Nun gibt es zumindest eine positive Aussicht.

Merseburg/MZ. - Einen Monat nach dem Brand in einer Kolonne ruht beim Merseburger Glycerinproduzenten Glaconchemie weiterhin die Produktion. Geschäftsführer Marcus Turré erklärt, er habe die Hoffnung, dass zumindest die nicht direkt beschädigte Anlage in den nächsten zwei Wochen wieder in Betrieb gehen könne. „Wenn die läuft, hätten wir zumindest wieder die Hälfte der Produktionskapazität und könnten Kunden beliefern.“