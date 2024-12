Einsatz im Saalekreis Feuer in Chemiefabrik in Merseburg: Kolonne brennt

Im größten Chemiebetrieb Merseburgs brennt es am Samstagmorgen. Ein Großaufgebot rückt zum Löschen an. Der Geschäftsführer erklärt, welcher Schaden entstanden ist und was das für den Betrieb bedeutet.