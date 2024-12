Merseburg/MZ. - „Plötzlich hieß es: ’Tieffliegeralarm’ und dann mussten wir schnell aus dem Zug raus und haben uns an die Böschung gelegt“, erinnert sich Edith Stolp an einen Tag kurz vor dem schlimmen 6. Dezember. „Wir waren auf dem Weg in die Oberlausitz. Dort lebten die Menschen ja praktisch im Frieden. Dort fielen keine Bomben.“ Bei dem schwersten Bombenangriff, den Merseburg im zweiten Weltkrieg erlebt hat, waren sie, ihre Mutter und ihr ein Jahr älterer Bruder nicht in der Stadt. Zum Glück.

