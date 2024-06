In Merseburg fehlen Kindermediziner, sagt die Stadt und will neue Praxen gezielt fördern. Doch für die braucht es das Okay der Kassenärztlichen Vereinigung. Die beurteilt die Vorsorgungslage allerdings anders. Eine Ärztin sagt jedoch: „Wir müssen Kinder wegschicken“

Merseburg/MZ. - „Der Kinderarztmangel in Merseburg ist ein Fakt“, sagt Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU). Die vorhandenen Ärzte würden mittlerweile keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Für Eltern ist das ein Problem, für das die Domstadt nun mit einem eher ungewöhnlichen Schritt Abhilfe schaffen will. Sie plant im Stile klassischer Wirtschaftsförderung eine Unterstützung für Kindermediziner, die neu in die Stadt kommen.

Müller-Bahr erklärt, wie diese aussehen könnte: „Wir wollen 1.000 Euro im Monat, für 24 Monate an alle Kinderärzte bezahlen, die sich neu ansiedeln.“ Die Übernahme einer Praxis oder auch der Aufbau einer gänzlich neuen, seien mit hohen Kosten verbunden, die sich gerade junge Mediziner vielleicht noch nicht leisten könnten. Die Förderung durch die Stadt soll diesen Schritt erleichtern: „Ich denke, dass 24.000 Euro sicher einen Unterschied bei der Frage machen, ob man sich ansiedelt“, sagt der OB, der auch über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Prämie bewerben will.

KV sieht keinen Mangel

Die hat allerdings eine andere Auffassung zum Versorgungsgrad in der Stadt und im Saalekreis als der Rathauschef: Sprecherin Heike Liensdorf verweist auf die gesetzlichen Vorgaben: „Danach würde im Saalekreis bei Besetzung einer zusätzlichen Viertelarztstelle mit einem Kinder- und Jugendarzt die bedarfsgerechte Versorgung erreicht werden.“ Auch die Situation in Merseburg habe sich stabilisiert, nach dem ein anderes medizinisches Versorgungszentrum eine zu Jahresbeginn vakante Stelle übernommen hat. Seit 2020 gebe es konstant vier Kinderarztstellen in Merseburg.

Aus der Praxiserfahrung von Mandy Krysmanski stellt sich die Situation im Alltag jedoch anders dar als in den Zahlen der KV. Auf die Frage, was sie vom angekündigten Ansiedlungsprogramm der Stadt halte, sagt die Kinderärztin, die eine Praxis in der Christianenstraße betreibt: „Der Bedarf wäre sicher da, wenn ich sehe, was wir an Anfragen haben, die wir nicht bedienen können. Wir müssen Kinder ablehnen.“ Teils müsse man sie nach Halle oder zu einem Allgemeinmediziner verweisen, was gerade bei kleinen Kindern nicht optimal sei.

Wie viele Ärzte sind noch möglich?

Krysmanski merkt aber auch an: „Es ist sicher eine schöne Idee, die Frage ist nur, ob ein KV-Platz frei ist.“ Anders als eine Gastwirtin oder ein Friseur können Mediziner nicht einfach frei entscheiden, wo sie sich niederlassen wollen, sondern brauchen – zumindest, wenn sie mit den Krankenkassen abrechnen wollen – eine Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung. „Der Gesetzgeber lässt Neuzulassungen bis zum Erreichen von 110 Prozent Versorgungsgrad zu“, erläutert KV-Sprecherin Liensdorf. Im Saalekreis wären demnach noch anderthalb weitere Arztstellen möglich.

An dieser Gesamtzahl ändert auch ein anstehender Umzug nichts, wohl aber an der Zahl von Kinderärzten in Merseburg. Denn Krysmanski verlässt die Domstadt im Herbst und zieht in die Merseburger Landstraße in Bad Lauchstädt. Die Mehrzahl der Patienten werde sie dabei behalten.

Vorbilder in der Altmark

Den wahrgenommen Mangel dürfte der Umzug aber wohl dennoch eher verschärfen. Inspiration für das nun geplante Kinderärzteprogramm hat Müller-Bahr nach eigenen Worten bei der Hansestadt Gardelegen gefunden. Die hat 2022 ein Zahnarztstipendium namens „Gardelegen mit Biss“ aufgelegt – nicht für fertige Dentisten, sondern für Studenten. Die können 500 Euro pro Monat Unterstützung erhalten, wenn sie sich im Gegenzug dazu verpflichten, mindestens so lange, wie sie gefördert wurden, in der Altmarkstadt zu praktizieren – gern natürlich auch permanent wie Stadtmitarbeiterin Ilka Marten erklärt. Aktuell fördert die Kommune eine Zahnmedizinstudentin. Bei einem anderen Stipendienprogramm hat die Stadt sogar schon erste Früchte ihrer Förderung geerntet. Bereits seit 2018 gibt sie unter dem Label „Gardelehrer“ 300 Euro pro Monat für Lehramtsstudenten. Sechs unterstützte Absolventen unterrichten mittlerweile in der Kommune.

Die ist laut KV nicht die Einzige mit Förderprogrammen für Mediziner. Osterburg, die beiden altmärkischen Landkreise sowie Mansfeld-Südharz geben ebenfalls Stipendien an Medizinstudenten aus. Staßfurt habe ein Programm für Ärzte in Weiterbildung, berichtet Liensdorf: „Weitere Kommunen haben ihr Interesse bekundet.“ Auch Merseburgs OB kann sich vorstellen, die Kinderarztförderung, sollte sie Erfolg haben, auf andere Bereiche auszuweiten.