In Merseburgs Naherholungsgebiet sollen bald größere Investitionen anstehen. Dies Stadt will den Südpark attraktiver machen und dafür eine Dreiviertelmillion Euro investieren. Es geht um vier größere Vorhaben.

Merseburg/MZ. - Die Stadt Merseburg will in den kommenden beiden Jahren knapp eine Dreiviertelmillion Euro in eine Reihe von Projekten im Südpark investieren. Wie Ulrike Findeisen, Geschäftsbereichsleiterin für Bürgerdienste, Straßengrün und Sicherheit, erklärte, will die Verwaltung einen wesentlichen Teil der Investition mit Geldern aus dem Regionalförderprogramm Leader finanzieren.