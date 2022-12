Die Stadt Merseburg hatte ein Projekt gestartet, um die Sauberkeit in der Innenstadt zu verbessern. Warum die Strafen scheinbar die Falschen treffen.

Für Zigarettenkippen wie diese hat die Stadt Knöllchen verteilt - aber nicht an die Verursacher.

Merseburg/MZ - Nachdem es immer wieder Beschwerden über mangelnde Sauberkeit in der Merseburger Innenstadt und vor allem in der Kleinen Ritterstraße gegeben hat, hat die Stadt das Projekt „Kontrollen in der Kleinen Ritterstraße“ aufgelegt. Von Anfang Mai bis Ende Oktober wurde hier verstärkt kontrolliert, ob die Hauseigentümer ihrer Pflicht zur Straßenreinigung auch ordentlich nachkommen - mit zum Teil überraschenden Ergebnissen.