Ende Juni wurde ein Mann durch Schüsse an einer Merseburger Tankstelle lebensbedrohlich verletzt. Ein 33-Jähriger sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Ermittler haben nun neue Erkenntnisse zum Vorlauf der Tat.

Die Schüsse fielen an einer Tankstelle in Merseburg Meuschau.

Merseburg/Halle/MZ. - Knapp drei Wochen nach der Schießerei an einer Tankstelle in Merseburg rechnet die Staatsanwaltschaft Halle mit einer baldigen Anklageerhebung. Der Vorwurf werde dann wohl auf versuchten Totschlag lauten, erklärte Sprecherin Katrin Dörfel. Bei den Untersuchungen kommt den Ermittlern zugute, dass die Tat am 19. Juni an einer Tankstelle in Meuschau, von deren Überwachungskameras festgehalten wurde.