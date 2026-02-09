Lokalpolitik vor laufender Kamera „Merseburg Report“-Macher Klaus Treuter erhält Bürgermedaille
Über 1.000 Sendungen für den Offenen Kanal Merseburg-Querfurt: Klaus Treuter filmt Ratsdebatten ehrenamtlich. Jetzt ehrt die Stadt Merseburg 25 Jahre Einsatz – was ihn antreibt.
09.02.2026, 18:00
Merseburg/MZ. - Ratsdebatten, Gärtner- und Kulturtipps, politische Interviews: Über 1.000 Sendungen sind es mittlerweile, die Klaus Treuter gemeinsam mit seinem Team vom „Merseburg Report“ für den Offenen Kanal (OK) Merseburg-Querfurt produziert hat. Und das ehrenamtlich. Die Stadt Merseburg hat ein Vierteljahrhundert Engagement jetzt gewürdigt und Klaus Treuter die städtische Bürgermedaille verliehen.