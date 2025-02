Merseburg hat 70 Hektar städtischen Wald. Dessen Zustand lässt die Verwaltung gerade erfassen. Schon jetzt ist klar: Es steht einiges an Arbeit an, weil viele Bäume sterben. Manche sind sogar eine Gefahr.

30 Pappeln im Wäldchen am Westende der Klobikauer Straße ließ die Stadt zuletzt aus Sicherheitsgründen fällen.

Merseburg/MZ. - Die Stämme liegen sorgsam gestapelt neben der Fahrbahn. Nur einige Schritte weiter ragen noch die Stümpfe aus dem Boden. Über Jahrzehnte haben die 30 Pappeln am äußersten westlichen Ende der Klobikauer Straße gestanden. Nun habe man sie in diesem Winter zur Gefahrenabwehr fällen müssen, berichtet Uwe Kowalski. Der Sachgebietsleiter für Stadtgrün erwartet, dass in naher Zukunft noch weiterer Bestand des kleinen Wäldchens weichen muss. Denn ungefähr 50 Prozent der Bäume dort seien abgestorben. Genauere Zahlen erwartet die Verwaltung im Sommer.