Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Normalerweise ist Cornelia Franke im Personalbereich tätig. Am Donnerstag war sie allerdings nicht an ihrem Arbeitsplatz bei dem Merseburger Onlineversandhandel „Happyshops“ zu finden. Einen Tag lang hat sie stattdessen in der Wäscherei der Stiftung Samariterherberge mitgeholfen. Die Stiftung kümmert sich um Menschen mit Unterstützungsbedarf und unterhält unter anderem drei Werkstätten – in Horburg, Merseburg und Bad Dürrenberg. Erstmals hat die Einrichtung bei der Aktion „Schichtwechsel“ mitgemacht, bei der Mitarbeiter aus Unternehmen ihren Arbeitsplatz mit Beschäftigten aus den Werkstätten für behinderte Menschen tauschen. Durch die Aktion soll ein Perspektivwechsel ermöglicht und die Integration am Arbeitsmarkt gefördert werden.