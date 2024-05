Zum Gelände der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg gehört neben Saline und Kurpark auch der Saalehang (links). Die Kräuterwanderung führt dort entlang und über den Weinberg wieder zurück.

Bad Dürrenberg/Mz. - Beim Loswandern ab dem Palmen- und Vogelhaus kündigt Heike Vorbrodt den Gästen der Laga an, dass es entlang des Saalehanges auf Kräutertour geht. Tatsächlich bleibt die Bad Dürrenbergerin aber schon neben der Heimatstube mitten im Kurparkgelände stehen und bückt sich das erste Mal, um etwas zu pflücken. Es ist ein Löwenzahn. Und schon ist die Heilpraktikerin mit dem umfangreichen Wissen über Kräuter in der Ernährung und der Hausapotheke in ihrem Element.