In der Geiseltalseekirche in Mücheln/Neubiendorf öffnet am Sonnabend, 29. März, die Ausstellung „Natürlich“ der vielseitigen Künstlerin Jacqueline Maschke aus dem Vogtland. Warum sich ein Besuch lohnt.

Mehr als Bilder: Was neue Ausstellung in Mücheln so besonders macht

Eine Ausstellung der Künstlerin Jacqueline Maschke wird Sonnabend in der Geiseltalseekirche in Neubiendorf eröffnet.

Mücheln/MZ. - „Ich war nie im Leben nicht kreativ“, sagt Jacqueline Maschke. Doch erst als die Grundschullehrerin beruflich umsattelt und als Dozentin Lehrer fortbildet sowie Projekte für Kinder anbietet, hat sie Zeit, ihre Arbeiten auszustellen. In der Geiseltalseekirche in Mücheln/Neubiendorf haben Interessenten ab Sonnabend Gelegenheit, in ihr vielfältiges Schaffen einzutauchen. Damit startet der Kirchenförderverein die Saison 2025 und öffnet das Haus nun wieder an allen Wochenenden bis in den Dezember hinein.