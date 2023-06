Sie kamen kurz vor Ladenschluss und bedrohten Mitarbeiter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Freitagabend einen Laden in Merseburg überfallen haben. Das ist die Täterbeschreibung.

Maskierte überfallen Geschäft in Merseburg und bedrohen Mitarbeiter

Merseburg/MZ - Zwei maskierte Räuber haben am Freitagabend ein Geschäft in Merseburg-Süd überfallen. Wie die Polizeiinspektion Halle erklärte, hätten die beiden Männer kurz vor Ladenschluss, gegen 19:55 Uhr, das Geschäft in der Straße des Friedens betreten. Dort bedrohten sie Mitarbeiter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand.

Als sie daraufhin Bargeld erhielten, flüchteten sie laut Polizei zu Fuß. Verletzt wurde niemand. Eine eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen Täterbeschreibungen auf.

So sahen die Täter aus

Die lauten wie folgt: Beide waren dunkel gekleidet und sprachen akzentfreies Deutsch. Der Täter mit dem pistolenähnlichen Gegenstand war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug Basecap sowie weinrote Handschuhe. Den Gegenstand, mit dem er die Angestellten bedrohte, hielt er in der linken Hand. Die Polizei sieht darin ein Indiz, dass es sich um einen Linkshänder handeln könnte.

Der Mittäter hatte eine Sturmhaube übergezogen. Er war 1,70 bis 1,80 Meter groß, trug schwarze Handschule sowie einen Rucksack.

Wer sachdienliche Hinweise zum Überfall und den möglichen Tätern hat, kann sich beim Polizeirevier Saalekreis unter 03461/446293 melden.