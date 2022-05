Mann droht in Merseburger Sparkasse mit Überfall

Merseburg/MZ - Ein offenbar verwirrter Mann hat am Montag in der Merseburger Sparkassenfiliale in der Gotthardstraße mehrfach geäußert: „Das ist ein Überfall.“ Zuerst hatte ihn eine Bankmitarbeiterin angesprochen, weil er ziellos durch die Filiale irrte. Da sprach er schon von einem Überfall. Danach habe sich der Mann in der Warteschlange angestellt und als er an der Reihe war, noch einmal geäußert, dass dies ein Überfall sei. Als die Angestellte drohte, die Polizei zu rufen, sei der Mann gegangen, heißt es von einer Polizeisprecherin. Der deutschsprachige Mann wird als circa 55 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Die Polizei ermittle wegen der Androhung einer Straftat.