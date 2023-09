Die Polizei ist am Donnerstag in Merseburg bespuckt worden.

Merseburg/MZ - Am Bahnhof in Merseburg ist es am Donnerstag kurz vor 17 Uhr zu Auseinandersetzungen gekommen. Diese gingen alle von einem Mann aus. Dieser Mann habe laut Polizei zunächst randaliert, mit Passanten gestritten sowie Menschen fremdenfeindlich beleidigt. Zum Schluss hat er eine Person leicht verletzt. Dann wurde die Polizei gerufen. Gegenüber den Beamten trat der Mann, zu dem Alter konnte die Polizei noch keine Aussage machen, sehr aggressiv auf, bespuckte die Polizisten und trat sie. Deshalb habe der Mann vor Ort „zu Boden gebracht“ werden müssen, heißt es von der zuständigen Polizeiinspektion. Zum Schluss sei der Mann in eine Klinik gebracht worden.