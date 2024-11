Saalekreis/MZ. - Ein anonymer Tipper aus dem Saalekreis hat am Samstag beim Lotto-Spiel „6aus49“ rund 1,2 Millionen Euro gewonnen. Mit einem Spieleinsatz von 15,75 Euro traf die bislang unbekannte Person die sechs Gewinnzahlen 8, 9, 17, 20, 37 und 40, teilt der Glücksspielanbieter mit.

Nur die Superzahl 2 fehlte demnach zum ganz großen Glück. „Hier sorgt der buchstäbliche Sechser im Lotto für einen ganz besonderen Start in den November“, freut sich Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Er lädt den glücklichen Gewinner oder die Gewinnerin ins Lottohaus nach Magdeburg ein.

Für den Saalekreis ist es in diesem Jahr bereits der 35. Hochgewinn ab 5.000 Euro. Der Millionengewinn kann in allen Lotto-Verkaufsstellen Sachsen-Anhalts oder in der Lottozentrale in Magdeburg innerhalb von drei Jahren eingefordert werden, heißt es weiter.