Aus dem Sockel eines Schaltschranks ragen Glasfaserkabel heraus. Bis Jahresende will die Deutsche Glasfaser in sechs Schkopauer Ortsteilen die versprochenen Haushalte angeschlossen haben.

Schkopau/MZ. - „Ich glaube nicht, dass das bis Jahresende noch etwas wird.“ Warum Lochaus Ortsbürgermeister Mathias Wild davon überzeugt ist, dass die Deutsche Glasfaser auch bis 2024 nicht alle versprochenen Haushalte in den sechs Ortschaften Döllnitz, Burgliebenau, Lochau, Raßnitz, Röglitz und Ermlitz so angeschlossen hat, dass diese endlich in den Genuss schnellen Internets kommen? Weil ihm das ein Mitarbeiter des beauftragten Baudienstleisters auf seine Frage hin so gesagt habe: „In diesem Jahr wird das nichts mehr.“