In einem Mehrfamilienhaus in der Leunaer Straße in Merseburg kam es am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz. Doch was war die Ursache?

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Leunaer Straße erlebten einen Schreckmoment, als der Keller verrauchte. Die Feuerwehr Merseburg rückte am Donnerstag mit schwerem Atemschutz an.

Merseburg/MZ. - In einem Mehrfamilienhaus in der Leunaer Straße in Merseburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Rauch aus einem Keller sorgte für einen Schreckmoment – doch was war die Ursache?

Feueralarm in Merseburg: Keller verraucht

Am Donnerstagnachmittag wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Leunaer Straße in Merseburg von einem Feueralarm überrascht. Um 17.43 Uhr heulten die Sirenen, und die Feuerwehr rückte aus.

In Merseburg musste die Feuerwehr am Donnerstag zu einem verrauchten Keller ausrücken. (Foto: Undine Freyberg)

Feuerwehr Merseburg im Einsatz – Jacke hat gebrannt

Der Grund für den Alarm war schnell gefunden: Im Keller hatte eine Jacke Feuer gefangen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Merseburg gingen mit schwerem Atemschutz in den stark verrauchten Keller vor. Glücklicherweise konnte ein vorsichtshalber bereitgestellter Rettungswagen wieder abrücken – es gab keine Verletzten.

Keine Verletzten – Feuerwehr lüftet Keller gründlich

Nachdem das Feuer gelöscht war, belüfteten die Einsatzkräfte den Keller gründlich, um den Rauch zu entfernen. Laut der Integrierten Leitstelle des Saalekreises verlief der gesamte Einsatz ruhig und ohne Zwischenfälle.