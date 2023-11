Die Stadt Leuna macht sich derzeit Gedanken darüber, was sie mit einem Sonderbudget in Höhe von 30 Millionen Euro machen soll. Das Geld steht der Stadt zur Verfügung, da sie in diesem Jahr außergewöhnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen generiert hat.

Leuna/MZ. - Die Stadt Leuna macht sich derzeit Gedanken darüber, was sie mit einem Sonderbudget in Höhe von 30 Millionen Euro machen soll. Das Geld steht der Stadt zur Verfügung, da sie in diesem Jahr außergewöhnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen generiert hat. Zum einen schwebt der Verwaltung vor, von dem Geld die kommunale Wärmeplanung zügig in die Hand zu nehmen und den Bürgern der Kernstadt und Ortschaften in Zukunft eine Wärmeversorgung anzubieten (MZ berichtete).