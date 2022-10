Aufgrund von Lehrermangel herrschen katastrophale Zustände an der Grundschule in Süd. Schon Erstklässler wollen nicht mehr zum Unterricht gehen.

Merseburg/MZ - Große Aufregung bei Schülern, Eltern und Lehrern an der Grundschule Am Geiseltaltor in Merseburg-Süd. Der Grund: Schon seit Anfang des Schuljahres fehlen mehrere Lehrkräfte. Die Folgen sind dramatisch.