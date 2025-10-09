Die Landwirte im Saalekreis ziehen eine positive Erntebilanz: Qualität und Erträge können sich sehen lassen. Doch trotz guter Bedingungen auf den Feldern drücken niedrige Marktpreise und steigende Kosten die Stimmung.

Erfolgreiche Getreideernte bei der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg. Der Getreidepreis ist jedoch um 30 Prozent gesunken.

Saalekreis/MZ. - „Die Ernte ist über alle Kulturen hinweg sowohl vom Ertrag her als auch von der Qualität her gut ausgefallen“, sagt Jan-Friedrich Rohlfing, Präsident des Kreisbauernverbandes, über die diesjährige Ernte auf den Feldern des Saalekreises. Er ist dankbar, dass das Wetter in diesem Jahr gut war und es ausreichend Niederschlag gab: „Wir hatten keine extreme Hitze oder Dürre im südlichen Sachsen-Anhalt.“ Während die Sommerernte damit abgeschlossen ist, beginnt nun die Ernte des Herbstgemüses.