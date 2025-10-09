weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Gute Wetterbedingungen: Landwirte im Saalekreis ziehen Erntebilanz - Gute Erträge, aber sinkende Preise

Gute Wetterbedingungen Landwirte im Saalekreis ziehen Erntebilanz - Gute Erträge, aber sinkende Preise

Die Landwirte im Saalekreis ziehen eine positive Erntebilanz: Qualität und Erträge können sich sehen lassen. Doch trotz guter Bedingungen auf den Feldern drücken niedrige Marktpreise und steigende Kosten die Stimmung.

Von Sebastian Meyer 09.10.2025, 06:00
Erfolgreiche Getreideernte bei der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg. Der Getreidepreis ist jedoch um 30 Prozent gesunken.
Erfolgreiche Getreideernte bei der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg. Der Getreidepreis ist jedoch um 30 Prozent gesunken. (Foto: Katrin Sieler)

Saalekreis/MZ. - „Die Ernte ist über alle Kulturen hinweg sowohl vom Ertrag her als auch von der Qualität her gut ausgefallen“, sagt Jan-Friedrich Rohlfing, Präsident des Kreisbauernverbandes, über die diesjährige Ernte auf den Feldern des Saalekreises. Er ist dankbar, dass das Wetter in diesem Jahr gut war und es ausreichend Niederschlag gab: „Wir hatten keine extreme Hitze oder Dürre im südlichen Sachsen-Anhalt.“ Während die Sommerernte damit abgeschlossen ist, beginnt nun die Ernte des Herbstgemüses.