Gute Wetterbedingungen Landwirte im Saalekreis ziehen Erntebilanz - Gute Erträge, aber sinkende Preise
Die Landwirte im Saalekreis ziehen eine positive Erntebilanz: Qualität und Erträge können sich sehen lassen. Doch trotz guter Bedingungen auf den Feldern drücken niedrige Marktpreise und steigende Kosten die Stimmung.
09.10.2025, 06:00
Saalekreis/MZ. - „Die Ernte ist über alle Kulturen hinweg sowohl vom Ertrag her als auch von der Qualität her gut ausgefallen“, sagt Jan-Friedrich Rohlfing, Präsident des Kreisbauernverbandes, über die diesjährige Ernte auf den Feldern des Saalekreises. Er ist dankbar, dass das Wetter in diesem Jahr gut war und es ausreichend Niederschlag gab: „Wir hatten keine extreme Hitze oder Dürre im südlichen Sachsen-Anhalt.“ Während die Sommerernte damit abgeschlossen ist, beginnt nun die Ernte des Herbstgemüses.