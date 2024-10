Am Montag waren mehrere Teleskoplader auf dem Gelände der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg zugange.

Bad Dürrenberg/MZ. - Nur ein paar Leute seien heute am Eingang gestrandet, erzählt ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma am Montagmittag – Tag 1 nach Ende der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Gegen 14 Uhr ist es etwa eine junge Familie mit Kindern, die verwundert am Eingang vor verschlossenen Toren steht. „Wir wollten uns eigentlich vor allem das Gradierwerk angucken.“