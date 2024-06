115.000 Euro Fördergeld überreichte Ministerin Lydia Hüskens jetzt der Firma LBR in Krumpa. Das Geld ist für die Sanierung von zwei Kilometern Bahnstrecke bis zum Bahnhof Braunsbedra gedacht.

Die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP, 2.v.r.), überreicht der Logistik-Beratung-Recycling-GmbH (LBR) in Krumpa einen Förderbescheid in Höhe von 115.000 Euro. Geschäftsführer Stefan Dietl (r.) nimmt ihn entgegen.

Krumpa/MZ. - Das Land Sachsen-Anhalt fördert seit 2002 den Ausbau und die Erneuerung von Gleisen, Weichen und weiteren Bestandteilen des werkseigenen Schienengüterverkehrs. Am Mittwoch übergab die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), der Logistik-Beratung-Recycling-GmbH (LBR) in Krumpa einen entsprechenden Förderbescheid in Höhe von 115.000 Euro.