Der 35-jährige Roberto Fabig bietet Digitalschulungen an.

Obhausen/MZ. - „Ich möchte Menschen helfen, den Weg in die Digitalisierung zu erleichtern“, erklärt der 35-jährige Roberto Fabig aus Obhausen. Er hat sich im Juni dieses Jahres als Kleinunternehmer mit seiner Firma „Fitness Digital“ selbstständig gemacht. Zu Themen wie Internetsicherheit oder der Einrichtung und Nutzung von Smartphones, Tablets, WhatsApp und E-Mail bietet er Seminare und Schulungen für Gruppen und Einzelpersonen an. Sein Angebot richtet sich an Neulinge, Einsteiger und Senioren, wie er sagt.