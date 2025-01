Ein Auto fährt in Querfurt in eine Hauswand. Als die Polizei an Unfallort eintrifft, fehlen jedoch die Insassen.

Querfurt/MZ. - Die Polizei in Querfurt sah sich am Samstagnachmittag mit einem ungewöhnlichen Unfall konfrontiert. Gegen 17.30 Uhr fuhr laut Polizeiinspektion Halle ein Auto in der Poststraße gegen eine Hauswand. Der Aufprall war so schwer, dass der Airbag auf der Beifahrerseite auslöste.

Doch die Beamten trafen vor Ort keine Insassen an. Sie waren offenbar zu Fuß vom Unfallort geflohen. Die Polizei stellte das Auto und Spuren sicher.