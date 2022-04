Künstlerin Antoinette verabschiedet sich aus Merseburg in die Welt

Der „Altar der Europa“ soll als Lichtobjekt in allen europäischen Hauptstädten zu sehen sein. Antoinettes Zeit in Merseburg endet nach zwei Jahren - aber wohl nur vorerst.

Merseburg/MZ - Es ist eine spektakuläre Nachricht: Antoinettes „Altar der Europa“ mit den vier Merseburger Zaubertafeln wird direkt aus dem Schlossgartensalon in die Hauptstädte Europas starten. Der 100 Quadratmeter große Altar auf Papier ist zwar aus dem Saal verschwunden - doch für einige Stunden ist er an dieser Stelle noch mal auferstanden. Im Maßstab 1:7, aufwendig fotografiert und auf Spezialstoff gedruckt, werden alle Details des gigantischen Kunstwerks beim „Muse.um für einen Tag“ mit LED-Licht zum Strahlen gebracht. „Das ist zwar vorerst nur ein Modell, aber mit den richtigen Partnern, kann es in jeder beliebigen Größe hergestellt und aufgebaut werden“, erklärt Thomas Hampel, Ehemann und Manager von Antoinette.