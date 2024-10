Teilnehmer des 26. Landeskunstwettbewerbes von Inhaftierten in Sachsen-Anhalt zeigen unter dem Motto „Alles steht Kopf“ in der JVA in Raßnitz ihre Werke.

Rassnitz/MZ. - Das Kunstwerk, das am meisten berührte, konnte man – in seiner Gänze – nur live erleben. Es ist ein Rap-Song, vorgeführt von dem jungen Mann, der ihn geschrieben, arrangiert und sozusagen auch selbst produziert hat. Ein Rap-Song, in dem es auf poetische Weise anrührend und warm zugeht, nicht hart und roh, wie sonst in diesem Genre allgemein üblich.