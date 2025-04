Mücheln/MZ. - Seit einem Monat ist der Kreisverkehr am Viadukt in Mücheln voll gesperrt, weil eine neue Regenwasserleitung von der Ernst-Thälmann-Straße bis zum Geiseleinlauf in den See verlegt wird. Für Ende Mai war die Fertigstellung für diesen Abschnitt angekündigt. Bleibt es dabei? Denn viele Unternehmer der Geiseltalstadt kämpfen mit ausbleibender Kundschaft und zurückgehenden Umsätzen aufgrund der Umleitung des Durchgangsverkehrs, wie sie der MZ berichten.

