Welche Top-Band die Schlossfestspiele 2025 in Merseburg mit einem Konzert krönen wird.

Merseburg: Diese Höhepunkte verspricht das Kulturjahr 2025 in der Saalestadt

Merseburg/MZ. - 224 Nikolausstiefel waren bei der Städtischen Aktion für Kinder zum 6. Dezember zu füllen. Das sei gar nicht nicht so ohne gewesen. Merseburgs Kulturamtsleiter Martin Wolter erinnert sich, bevor er im Bildungsaussschuss einen ersten Ausblick auf die kulturellen Höhepunkte 2025 gibt, an diese Aktion, bei der 350 Merseburger vor Ort gewesen seien. Auch dank Spenden und Sponsoren sei diese so erfolgreich gewesen.