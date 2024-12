Nach über 100 Jahren endet die Geschichte der Kreuzkapelle in Merseburg-Freiimfelde. Die wertvolle Kirchenglocke findet in der Stadtkirche eine neue Heimat und ergänzt dort das historische Geläut.

Merseburg/MZ. - Die Kreuzkapelle in Merseburg-Freiimfelde wird am Ende des Jahres von der evangelischen Kirche aufgegeben. „Die Kapelle wird geschlossen. Die Kunstwerke, die noch dort sind, bekommen eine neue Heimat. Und dann muss man sehen, was aus dem Gebäude mit dem Zollinger-Dach wird“ sagte Dompfarrer Bernhard Halver gegenüber der MZ. „Die Glocke aus der Kirche wird künftig in der Stadtkirche weiterläuten.“