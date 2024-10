Bad Dürrenberg/MZ. - Bereits vor der Landesgartenschau mussten die Bad Dürrenberger in die Tasche greifen, um in den Kurpark zu kommen – allerdings nur, wenn besondere Ereignisse wie das Brunnenfest oder Konzerte anstanden. Nach dem Ende der Laga steht nun die Frage im Raum, ob Besucher des Kurparks in Zukunft Eintritt zahlen sollen. Denn Kommunen stehen nach Ereignissen wie Landes- oder Bundesgartenschauen oft vor der Herausforderung, eigens für die Schau neu geschaffene oder sanierte Flächen und Attraktionen auch langfristig in einem guten Zustand zu halten.

