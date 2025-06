Sechs Jahrzehnte grüne Oase in Bad Dürrenberg Kleingartenverein „Erholung“ feiert 60 Jahre – und lädt zum Fest

Der Kleingartenverein „Erholung“ Bad Dürrenberg feiert sein 60-jähriges Bestehen und lädt am 14. Juni zum Sommerfest mit Riesenwasserrutsche und Hüpfburg. Die Anfänge sahen ganz anders aus: Auf einem brachen Acker erbauten die Kleingärtner ab 1965 in Eigeninitiative ihre Anlage. Und wurden angesichts des damaligen Materialmangels an der ein oder anderen Stelle recht kreativ.