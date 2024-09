Schrebergärten in Bad Dürrenberg Ü-80-Ehepaar hat den schönsten Kleingarten in der Salinestadt

Der Leuwo-Preis für den schönsten Kleingarten in Bad Dürrenberg geht 2024 an Günter und Bärbel Bartkowiak. Sie beklagen, dass immer weniger Gartenbesitzer tatsächlich gärtnern würden. Und erklären, was sie mit Topinambur und ihren wenigen Trauben in diesem Jahr machen.