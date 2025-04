Der Geiseltal-Chor Mücheln baut gerade einen Kinderchor auf. So soll der Überalterung vorgebeugt werden. Die ersten Interessenten treten bereits am 10. Mai in der Kirche St. Ulrich vor Publikum auf. Weitere Mädchen und Jungen sind willkommen.

Mücheln/MZ. - Erst eine Atemübung, dann den Körper gründlich ausschütteln. Die Stimme mit einem lauten „No, no, no“ im Dreiklang ölen. Dabei immer freundlich schauen. Und schon kann es losgehen mit dem ersten Lied.

Bernhard Franke, der Leiter des Geiseltal-Chores Mücheln, gibt diese Anweisungen heute mal nicht erwachsenen Sängern, sondern dem interessierten Nachwuchs. Den benötigt der Chor dringend. Deshalb soll unter der Leitung von Sängerin Carola Steup ein Kinderchor aufgebaut werden. Eine Anmeldung interessierter Kinder bei Carola Steup unter Telefon 034632/2 22 36 ist erwünscht.

Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 13 Jahren, die Spaß haben am Singen, können immer dienstags um 15.30 Uhr in den Bürgersaal Mücheln zur Probe kommen. Für die Handvoll Kinder, die bereits regelmäßig das Angebot wahrnehmen, ist schon am 10. Mai in der Kirche St. Ulrich ein erster Auftritt geplant. Dann werden sie mit den Erwachsenen gemeinsam ein Frühlingsprogramm vortragen.

„Die Vogelhochzeit“ wird konkret dafür einstudiert – und zwar in Kostümierung. Die perfekten Accessoires für Eule, Hahn, Braut und Bräutigam und die anderen Hochzeitsgäste hat Apothekerin Carola Steup gemeinsam mit ihrem Team gebastelt, und ihr Mann muss für die traurige Eule vorübergehend auf ein Taschentuch verzichten. Bernhard Franke begleitet den Gesang der kostümierten Kinder auf seinem Keyboard und zeigt sich sehr zufrieden.

Das ermutigt die Gruppe, gleich Neues zu lernen, nämlich zweistimmig einen Kanon zu singen. Dass eine Gruppe der Kinder später einsetzt und dennoch alle konzentriert bei ihrem Text bleiben, klappt prima. Bernhard Franke spart nicht mit Lob.

Der nächste Teil der Probe ist dann das Einstudieren eines neuen Liedes. „Es wollen zwei auf Reisen gehen“, soll es sein. Zum Abschluss kommt noch einmal Bekanntes an die Reihe. „Der Kuckuck und der Esel“ sowie „Dornröschen“ erklingen. „Ich freue mich. Alles ist haften geblieben“, motiviert der Chorleiter zum Schluss.

Das Ziel der Anstrengung der Chormitglieder ist klar: Das Durchschnittsalter muss dringend gesenkt werden. „Ich möchte die Kinder auch an unser Liedgut heranführen“, sagt Bernhard Franke. „Es wird heutzutage zu wenig mit Kindern gesungen“, meint Carola Steup. Das möchte sie gern ändern. Sie ist überzeugt, dass es noch mehr interessierte Mädchen und Jungen gibt, die mitmachen möchten.